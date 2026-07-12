Yhdysvaltain ja Iranin eipäs–juupas -leikki Hormuzinsalmen aukiolosta jatkuu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tänään NBC:n haastattelussa, että Hormuzinsalmi on auki kaupalliselle liikenteelle.
Iran puolestaan kertoi tänään sulkevansa Hormuzinsalmen liikenteeltä, kun vallankumouskaarti oli ensin tulittanut siellä sen mukaan luvatonta reittiä kulkenutta alusta.
Yhdysvaltain mukaan tulituksen kohteeksi joutunut laiva kulki Kyproksen lipun alla, ja se vastasi Iranin iskuun iskemällä Iraniin viime yönä kolmatta kertaa tällä viikolla.
Yhdysvaltojen ja Iranin puolin ja toisin jatkamat iskut ovat herättäneet huolta turvallisuudesta yhdellä maailman tärkeimmistä öljynkuljetusreiteistä.
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