Sähköpyörien myynti kääntyi kasvuun hintojen pudottua.
Sähköpyörien myynti on kääntynyt tänä vuonna nousuun, vaikka työmatkapyörien veroetu poistui viime vuonna.
Yksi syy tähän on pyörien hintojen laskeminen jopa kahdellakymmenellä prosentilla. Ebike Centeristä kerrotaan, että sähköpyöriä myydään nyt rahoituksella, kun verovapaus poistui.
– Ihmiset ovat ruvenneet ostamaan enemmän pyöriä rahoituksella, kertoo Ebike Centerin perustaja Timo Uotila MTV Uutisille.
Timo Uotilan Alvin poika on innostunut pyöräilystä, kun perheeseen hankittiin shotgun-mallinen lastenistuin. Sonja Laaksosen Hilla koira nauttii pyörämatkojen viilennyksestä keltaisissa ajolaseissaan.
Viime vuonna Ebike Centerin sähköpyörien myynti kasvoi peräti 70 prosenttia kappalemäärissä edellisvuodesta.
Myös Ebike Brothers on pyöräliiton mukaan ilmoittanut myynnin kasvaneen viime vuodesta 15 prosentilla.
Uotila uskoo, että kehitys jatkuu vahvana myös tulevina vuosina.
– Meidän näkökulmasta sähköpyöräbuumi on vasta alussa, Uotila uskoo.
Pyöräliitosta muistutetaan, että työsuhdepyöräetu on vielä käytössä, vaikka verovapaus poistui.
Sonja Laaksonen on vajaassa vuodessa ajanut jo 1000 kilometriä sähköpyörän ostettuaan. Hilla-koira kulkee mukana useimmiten repussa tai pyörävaunussa.