Nokkakolari Raumalla sulki liikenteen valtatiellä 12.
Liikenneonnettomuudesta johtuneet pelastustyöt valtatiellä 12 Raumalla Lapin kylän kohdalla ovat päättyneet.
Paikalla tapahtui kahden henkilöauton nokkakolari sunnuntaina iltapäivällä.
– Ensihoito on kuljettanut seitsemän osallisena ollutta henkilöä jatkohoitoon, päivystävä palomestari Juho Salminen kertoo MTV Uutisille.
Salminen ei ota tarkemmin kantaa loukkaantuneiden vointiin.
Tie suljettiin kokonaan onnettomuuden takia, mutta se oli vapautumassa jälleen liikenteelle kello puoli kuuden aikaan illalla.