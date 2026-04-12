Vanhemmuus koettelee monen tunteita erityisesti ruuhkavuosina, kun väsymys, stressi ja arjen paineet kasaantuvat.
Monet, erityisesti lapsiperheelliset, tunnistavat arjen ikävät tilanteet, joissa voimakkaat tunteet yllättäen kuohahtavat ja kuppi menee nurin. Silloin saattaa tulla sanotuksi läheiselle jotain ilkeää, jota jälkikäteen yleensä katuu. Tilanteista voi jäädä syyllinen olo.
Psykologi ja kirjailija Julia Pöyhönen kertoi Huomenta Suomen aamussa maaliskuussa, että kotona tunteet tarttuvat herkästi. Lasten voimakkaat reaktiot ja aikuisen oma kuormitus voivat lyhentää niin kutsuttua sytytyslankaa.
– Mitä lyhyempi se on, sitä herkemmin hermostuu sellaisistakin asioista, mistä ei hermostuisi, jos oma sytytyslanka olisi pidempi, Pöyhönen kuvailee yleistä tilannetta.
Lue myös: Psykologi nimeää viisi haitallisen vanhemmuuden muotoa – "He ovat katkeria lapsilleen"
Hän muistuttaa, että kodin tunneilmapiiri on yleensä erilainen kuin työpaikalla. Työpaikoilla ihmiset käyttäytyvät rauhallisesti, kun taas kotona lapsilla on voimakkaitakin tunteita ja purkauksia.
– Kotona tunteet ovat intensiivisiä ja niitä tulee usein, jolloin ne myös tarttuvat vanhempaan. Ja sitten on väsymystä, stressiä ja taloudellista huolta, Pöyhönen muistuttaa.