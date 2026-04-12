



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Miksi vanhempi hermostuu kotona niin helposti? "Voi olla hämmentävää ja pelottavaa"

9:48 Kirjailija ja psykologi Julia Pöyhönen kertoo Huomenta Suomessa, miksi vanhemmuus kuormittaa tunteita ja miten ylilyöntejä voi ennaltaehkäistä.

Julkaistu 11 minuuttia sitten

Vanhemmuus koettelee monen tunteita erityisesti ruuhkavuosina, kun väsymys, stressi ja arjen paineet kasaantuvat. Monet, erityisesti lapsiperheelliset, tunnistavat arjen ikävät tilanteet, joissa voimakkaat tunteet yllättäen kuohahtavat ja kuppi menee nurin. Silloin saattaa tulla sanotuksi läheiselle jotain ilkeää, jota jälkikäteen yleensä katuu. Tilanteista voi jäädä syyllinen olo. Psykologi ja kirjailija Julia Pöyhönen kertoi Huomenta Suomen aamussa maaliskuussa, että kotona tunteet tarttuvat herkästi. Lasten voimakkaat reaktiot ja aikuisen oma kuormitus voivat lyhentää niin kutsuttua sytytyslankaa. – Mitä lyhyempi se on, sitä herkemmin hermostuu sellaisistakin asioista, mistä ei hermostuisi, jos oma sytytyslanka olisi pidempi, Pöyhönen kuvailee yleistä tilannetta. Lue myös: Psykologi nimeää viisi haitallisen vanhemmuuden muotoa – "He ovat katkeria lapsilleen" Hän muistuttaa, että kodin tunneilmapiiri on yleensä erilainen kuin työpaikalla. Työpaikoilla ihmiset käyttäytyvät rauhallisesti, kun taas kotona lapsilla on voimakkaitakin tunteita ja purkauksia. – Kotona tunteet ovat intensiivisiä ja niitä tulee usein, jolloin ne myös tarttuvat vanhempaan. Ja sitten on väsymystä, stressiä ja taloudellista huolta, Pöyhönen muistuttaa.

Katso yllä olevalta videolta, miksi arki kuumentaa tunteita ja miten ylilyöntejä voi ehkäistä.

Syyllisyys voi auttaa korjaamaan tilanteen

Pöyhösen mukaan vanhemmat eivät välttämättä ole kosketuksissa omiin tunteisiinsa. Moni nykyajan aikuinen on oppinut omassa lapsuudessaan selviytymismekanismin, että tunteita ei saa näyttää ja niiden kokemisessa voi olla tai seurata jotain pahaa.

– Kulttuurinen normi on ollut enemmänkin sitä, että kiltit ja reippaat lapset eivät itke, huuda, sano vastaan tai näytä vihaa, hän luettelee.

Hermostuminen saattaa tuntua iskevän kuin tyhjästä.

Tällöin aikuinen ei välttämättä tunnista itsessään tapahtuvaa tunteiden ketjureaktiota, ennen kuin kuppi menee nurin.

– Se voi olla hämmentävää ja pelottavaa vanhemmalle itselleenkin, kun alkukantaiset reaktiot tulevat ikään kuin tyhjästä. Oikeastihan ne eivät tule tyhjästä, mutta emme ole harjoitelleet tunnistamista.

Tunteiden ylilyönnit voivat vanhemmasta tuntua pelottavilta, ja niitä hävetään usein. Pöyhönen muistuttaa, että syyllisyys kertoo monesti siitä, että vanhemmalle on tärkeää olla lapselleen hyvä ja toimia omien arvojensa mukaisesti.

– Tunteita ei tarvitse koskaan pyytää anteeksi, mutta käytöstä voi pyytää anteeksi, silloin saa korjattua sen tilanteen sitten lapsen kanssa, Pöyhönen neuvoo.

Pöyhönen on kirjoittanut aiheesta tietokirjan Vanhemman tunnetaitokirja (Tuuma-kustannus, 2026).

Viisi askelta tunnetaitojen harjoitteluun

Kun on läpi elämänsä tottunut piilottelemaan tunteitaan, tukahduttamaan niitä tai ratkomaan ne pois mahdollisimman nopeasti, ei ole helppoa opetella uusia tapoja kohdata tunteensa. Tunnetaitoja voi kuitenkin harjoitella arjessa.

Pöyhösen mukaan harjoittelun voi tiivistää viiteen askeleeseen: tunteiden sallimiseen, kehollisten tuntemusten huomaamiseen, tunteiden nimeämiseen, tunnesäätelyyn sekä ongelmanratkaisuun.

– Ei niin, että "olin vihainen ja jatkan elämää samalla tavalla", vaan, että siitä pystytään viestimään muille ja tekemään kompromisseja niin, että elämä paranee, hän muistuttaa.

Pöyhönen kannustaa kiinnittämään huomiota tunteeseen jo ennen räjähdystä ja tekemään itselle turvasuunnitelman kuormittaviin hetkiin. Turvasuunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi poistuminen hetkeksi toiseen huoneeseen tai ajan ottaminen rauhoittumiseen.

Pääosin harjoittelu onnistuu kotona, mutta jos taustalla on traumaattisia kokemuksia ja tunteet ovat erityisen sietämättömiä, suosittelee Pöyhönen etenemistä ammattilaisen tuella.

Fanni Parma MTV Uutiset

