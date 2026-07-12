Opiskelija-asuntoja ei olla rakennettu samassa tahdissa kun opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Rovaniemellä ongelma on lyhytvuokraus, joka vie vuokra-asuntoja pois opiskelijoiden saatavilta.
25-vuotias Anna-Meria Kallio haluaisi muuttaa takaisin opiskelijakaupunkiinsa Rovaniemelle. Hän tietää, että tehtävä ei ole helppo, sillä siihen tarvitaan paljon aikaa ja vaivaa.
– Tein saman rumban viime vuonna, joten se ei tunnu niin pahalta kuin viime vuonna. Asunnot menevät todella nopeasti eikä niitä ole paljoa tarjolla, Kallio kertoo.
Kallio opiskelee toista vuotta oikeustiedettä Lapin yliopistossa, ja viime vuonna hän joutui ottamaan vastaan 750 euroa maksavan kaksion.
Hän haluaisi nyt ensisijaisesti opiskelija-asunnon, mutta sen saaminen on hankalaa. Vuokra-asuntojen saamiseen taas vaikuttaa Lapin kova turismi.
– Monet asunnot muuttuvat Airbnb-huoneistoiksi, kun matkailusesonki on kuumimillaan, Kallio kertoo.
Anna-Meria Kalliolla ei ollut hajuakaan siitä, kuinka vaikeaa asunnon hankkiminen tulisi olemaan. Lopulta asunto irtosi hänelle parisen viikkoa ennen orientaatioviikon alkamista. Kuva: Kalliolan kotialbumi.
Tilastomuutoksia ja leikkauksia
Opiskelija-asuntopula on ollut hankala jo parin vuoden ajan eri puolilla Suomea.
Taustasyynä ovat poliittiset päätökset, joiden seurauksena opiskelija-asuntoja ei olla pystytty rakentamaan kaupunkeihin, joihin niihin olisi tarvetta. Samalla opiskelijoiden määrä on kasvanut eri opiskelijakaupungeissa jo useiden vuosien ajan.