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Asuntohätä yltyy – yhä useamman opiskelijan ensikoti voi löytyä hätämajoituksesta

1:57 Katso uutisraportti: Asuntopula aiheuttaa hätää opiskelijoiden keskuudessa.

Julkaistu 12.07.2026 19:18

Emma Kilpinen

Opiskelija-asuntoja ei olla rakennettu samassa tahdissa kun opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Rovaniemellä ongelma on lyhytvuokraus, joka vie vuokra-asuntoja pois opiskelijoiden saatavilta. 25-vuotias Anna-Meria Kallio haluaisi muuttaa takaisin opiskelijakaupunkiinsa Rovaniemelle. Hän tietää, että tehtävä ei ole helppo, sillä siihen tarvitaan paljon aikaa ja vaivaa. – Tein saman rumban viime vuonna, joten se ei tunnu niin pahalta kuin viime vuonna. Asunnot menevät todella nopeasti eikä niitä ole paljoa tarjolla, Kallio kertoo. Kallio opiskelee toista vuotta oikeustiedettä Lapin yliopistossa, ja viime vuonna hän joutui ottamaan vastaan 750 euroa maksavan kaksion. Hän haluaisi nyt ensisijaisesti opiskelija-asunnon, mutta sen saaminen on hankalaa. Vuokra-asuntojen saamiseen taas vaikuttaa Lapin kova turismi. – Monet asunnot muuttuvat Airbnb-huoneistoiksi, kun matkailusesonki on kuumimillaan, Kallio kertoo. Anna-Meria Kalliolla ei ollut hajuakaan siitä, kuinka vaikeaa asunnon hankkiminen tulisi olemaan. Lopulta asunto irtosi hänelle parisen viikkoa ennen orientaatioviikon alkamista. Kuva: Kalliolan kotialbumi. Tilastomuutoksia ja leikkauksia Opiskelija-asuntopula on ollut hankala jo parin vuoden ajan eri puolilla Suomea. Taustasyynä ovat poliittiset päätökset, joiden seurauksena opiskelija-asuntoja ei olla pystytty rakentamaan kaupunkeihin, joihin niihin olisi tarvetta. Samalla opiskelijoiden määrä on kasvanut eri opiskelijakaupungeissa jo useiden vuosien ajan.

Opiskelija-asuntopula on kärjistynyt Suomessa eniten Rovaniemellä, Vaasassa ja Lappeenrannassa.

Opiskelija-asunnot rakennetaan valtaosin pankkilainoilla, joiden korkokuluja valtio tukee. Erilaiset asuinyhteisöt kuten HOAS rakennuttavat asuntoja näillä korkotukilainoilla.

Opiskelijamäärän kasvu näkyy asuntopulana erityisesti Vaasassa ja Lappeenrannassa.

– Kummassakin saatiin lyötyä hanke läpi, mutta konkreettisiksi kodeiksi ne muuttuvat vasta parin vuoden päästä, kertoo Suomen opiskelija-asunnot ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu.

Myös Rovaniemellä kaupunki on ryhtynyt toimeen asian kanssa.

Suomessa on tavoitteena, että pitkällä aikavälillä jopa 60 prosenttia aikuisväestöstä olisi korkeakoulutettuja. Tällä hetkellä luku on 40. Tänä vuonna korkeakoulupaikan vastaanotti 3000 hakijaa enemmän kuin viime vuonna.

Ruusuvuorta huolestuttaa se, etteivät yksittäiset lisäpanostukset rakentamiseen korjaa kasvavaa ongelmaa tulevaisuudessa. Koska opiskelijamääriä halutaan nostaa, täytyisi opiskelija-asuntojen rakentamisen olla hänestä jatkuvaa ja suhteutettuna opiskelijamäärien nousuun.

Opiskelijoita yöpynyt parkkipaikalla

Opiskelijoiden asuntopulaan tarjotaan kaupungeissa erilaisia ratkaisuja. Lappeenrannassa ylioppilaskunta LTKY tarjoaa hätämajoitusta syksyn ensimmäisille kuukausille. Vaasassa taas jotkut hotellit ovat opiskelijoille hieman halvempia.

Vaasan ylioppilaskunta on myös tehnyt yhteistyötä sovelluksen kanssa, josta asuntoa etsivä voisi löytää mahdollisesti uusia kämppäkavereita. Ylioppilaskunta perusti myös nettisivun, jonne yksityiset vuokranantajat voivat ilmoittaa vuokrattavan asuntonsa ja osoittaa näin, että he haluaisivat vuokrata asuntonsa opiskelijalle.

Vaasan ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Heidi Elersin mukaan Vaasassa on todella yleistä, että aluksi opiskelija joutuu asumaan muualla kuin vakituisessa kodissaan.

– Tiedossa on, että jotkut ovat nukkuneet autossaan parkkipaikalla tai moni opiskelija on ahtautunut pieneen yksiöön asumaan väliaikaisesti.

Elers nostaa esiin erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden tilanteen. Suomalaisilla opiskelijoilla on heitä useammin tukiverkkoja eri puolella maata ja he voivat yöpyä esimerkiksi sukulaistensa luona. Kansainvälisillä opiskelijoilla tilanne on toinen.

– Lukuvuoden alussa tulee soittoja siitä, että mistä asuntoja voisi saada, Elers kertoo.

Lue lisää hätämajoituksesta Lappeenrannassa: Ikävä ongelma useissa kaupungeissa: Opiskelija voi päätyä kodittomaksi

Opiskelijan hankala ratkaista ongelmaa itse

Suomessa opiskelijoiden toimeentulotukiin kohdistettiin viime vuonna leikkauksia. Jos opiskelija ei saa hankittua työpaikkaa ja opiskelija-asuntoa, joutuu hän maksamaan vuokrat korkeammalla opintolainalla.

– Moni opiskelija tekee töitä, jotta voisi maksaa vuokransa. Mutta työllisyystilanne on tällä hetkellä hankala, Ruusuvuori kertoo.

Kun lainasummat kasvavat korkeaksi, vaikuttaa se vahvasti lainanottajan elämään myöhemmin tulevaisuudessa.

– Kun valmistutaan epävarmoille työmarkkinoille ison lainasumman kanssa niiin se näkyy jatkossa esimerkiksi siten, että milloin uskalletaan ottaa asuntolainaa tai perustaa perhettä, Ruusuvuori selittää.

Anna-Meria Kallio pohtii, miten tilanne vaikuttaa Rovaniemen alueen vetovoimaisuuteen.

– Tilanne on opiskelijalle hyvin kohtuuton ja kestämätön. On mielestäni relevanttia pohtia, miten se vaikuttaa ihmisten haluun muuttaa alueelle opiskelemaan.

Emma Kilpinen MTV Uutiset Emma Kilpinen työskentelee MTV Uutisissa kotimaan ja ulkomaan uutisten parissa. Häntä kiinnostavat erityisesti lapsia ja nuoria koskettavat aiheet ja ilmiöt. Kilpinen ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä.

Opiskelijoiden asuntohätä yltyy | MTV Uutiset