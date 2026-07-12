Kolmatta lastaan odottava Anne Hathaway edusti The Odyssey -elokuvan ensi-illassa.
Näyttelijä Anne Hathaway, 43, kertoi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa odottavansa lasta. Hathaway nähdään pian Christopher Nolanin ensi-iltansa saavassa The Odyssey -elokuvassa.
Hän saapui maanantaina elokuvan näytökseen Lontoon Leicester Squarelle upean sinisessä luomuksessa.
Anne Hathaway piti käsiään vatsansa päällä.IMAGO/FAMOUS/ All Over Press
Anne Hathaway odottaa kolmatta lastaan.IMAGO/FAMOUS/ All Over Press
Hathawaylla on ennestään kaksi lasta aviomiehensä Adam Shulmanin kanssa, 10-vuotias Jonathan ja 6-vuotias . Pari meni naimisiin vuonna 2012, kertoo .