Nykymaailmassa on vaikeaa pysyä normaalipainoisena – asiantuntija listasi neljä asiaa, joihin voit vaikuttaa

Ylipainoon liittyy edelleen voimakkaasti stigmaa. Asiantuntija penää asennemuutosta, sillä painonhallinta ei ole pelkästään yksilön omissa käsissä.

Suomalaisista yli puolet on vähintään ylipainoisia. Silti moni on terveystietoinen ja elää tervettä elämää.

– Kyllähän ihmisten terveystietoisuus on meille hyvä asia täällä Suomessa. Olemme tosi oppineita. Kannamme tällaista tosi vanhaa geeniperimää, joka on varmasti siiloutunut, kun olemme tänne "peräpohjolaan" aikojen saatossa tulleet, HUS:n ylilääkäri Kirsi Pietiläinen kuvaa Huomenta Suomessa.

Geeneillämme lihoo Pietiläisen mukaan herkästi.

– Nythän niitä geenejä ei tarvittaisi, koska meillä on erittäin kehittynyt yhteiskunta, hyvin rikas ruokaympäristö, ja liikuntaympäristö on tällaista istuvaa, hän kuvaa.

"Tarvitaan jonkinlainen asennemuutos tässä, miten suhtaudutaan ylipainoisiin ihmisiin"

Lapset ja nuoret elävät samassa maailmassa kuin aikuiset. Siksi heidän painoonsa vaikuttavat samat ilmiöt ja asiat. Ympäristön pitäisi myös edistää terveyttä.

– Ajattelen, että jos olisimme ratkaisseet tämän tiedolla, tämä asia olisi Suomessa ratkaistu. Mutta ihmiset eivät ole pelkästään tietoon perustuvia yksilöitä, jotka tekevät koko ajan vain rationaalisia ja järkeviä päätöksiä, Sydänliiton kehittämispäällikkö Kati Kuisma kuvaa.

– Tarvitaan jonkinlainen asennemuutos tässä, miten suhtaudutaan ylipainoisiin ihmisiin. Henkilöillä, joita ylipainoa on, millaisina näemme heidät, hän jatkaa.

Ylipainoon liittyy edelleen voimakkaasti stigmaa. Ihmistä itseään saatetaan syyllistää painosta ja siitä, ettei se pysy kurissa. Pietiläisen mukaan esimerkiksi some-alustoissa on paljon hyvää, mutta niillä esiintyy myös raakaa ja ymmärtämätöntä kommentointia.

– Jokainen ihminen on arvokas ihminen. On hirveän iso arvo yhteiskunnallemme, jos uskalletaan olla omana itsenämme sosiaalisessa mediassa. Kun saa kuraa isolla kädellä niskaan, se on demoralisoivaa [moraalia heikentävää], Pietiläinen kuvaa.

"On tosi haastavaa pysyä normaalipainoisena tässä ympäristössä"

Paino ei ole pelkästään yksilön omissa käsissä. Joihinkin asioihin voi itse vaikuttaa. Suuri ongelma yksilötasolla on Kuisman mukaan se, että arki ei ole fyysisesti aktiivista. Esimerkiksi koulumatka saatetaan tehdä kyydityksin, jolloin arkiympäristössä ei pääse liikkumaan.

– Meistä suuri osa tekee työtä, joka on pääasiassa istuvaa, Kuisma sanoo.

– Ja toki meillä on mielihyvää [tuottavaa] ruokatuotetta tässä koko ajan 24/7 esillä. Meidän itsesäätelykykymme ei ole aina niin vahva kuin ajattelemme. On tosi haastavaa pysyä normaalipainoisena tässä ympäristössä, Kuisma sanoo.

Hän ei keskittyisi yksilön vastuuseen, vaan siihen, miten yhteiskunta voisi tukea ihmisiä terveyteen. Omilla valinnoillaan voi kuitenkin vaikuttaa jonkin verran.

– Yksilön valinnoissahan on elintapapuolella neljä asiaa. Siellä on ruoka, liikunta, uni ja psykologinen mielen hyvinvointi, Kuisma listaa.

Lapsiperheessä ei tarvitse puhua painosta

Kuisman mukaan painonhallinnasta ei tarvitse puhua esimerkiksi liikkumiseen innostamisen yhteydessä. Liikunnan tulisi olla henkilölle sopivaa, hauskaa ja mielihyvää tuottavaa.

– Mitä vähemmän itse asiassa puhutaan painosta, sitä paremmin edistämme painonhallintaa yhteiskunnassa, Kuisma sanoo.

Hän ei puhuisi esimerkiksi lapsiperheessä painosta lainkaan.

– Keskitytään harjoittelemaan lempeän toiston kautta taitoja: arkirytmi, syömisrytmi on kohdallaan, harjoitellaan aina syödessä pikkuhiljaa totuttelemaan entistä kasvispainotteisempaan syömiseen, Kuisma kuvaa.

Tekemisen tulisi olla myönteistä ja sisältää toistoja, sillä lapsi tottuu ja oppii pikkuhiljaa.

– Käydään lasten kanssa ulkoilemassa, opetetaan kulkemaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi pyörällä koulumatkat, tai kävellen mennään päiväkotiin. Arjen toistoa, pikkuhiljaa, mahdollisimman myönteisen tekemisen kautta, Kuisma listaa.

Mikä ruoassa on tärkeintä, miksi painosta ei pitäisi puhua liikkumisen yhteydessä? Miten kaupat pitäisi suunnitella, jotta paino pysyisi kurissa? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Katso myös: Näin suuri vaikutus hormoneilla on painonhallintaan

9:49 Voiko painon muutoksia laittaa keski-iän hormonimuutosten piikkiin? Mitä kitudieetti tekee hormoneille? Vieraana gynekologi Emilia Huvinen.

Lue myös: