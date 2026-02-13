Pääministeri Petteri Orpo (kok.) matkustaa Intiaan helmikuun puolivälin jälkeen, kertoi valtioneuvosto perjantaina.
Orpo vierailee Delhissä 17.–20. helmikuuta. Orpo muun muassa tapaa Intian pääministerin Narendra Modin kahdenvälisesti ja osallistuu Modin isännöimään tekoälyhuippukokoukseen.
Orpo pitää huippukokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Tekoälyhuippukokouksen tarkoituksena on valtioneuvoston mukaan vahvistaa yhteisymmärrystä tekoälyn globaalihallinnan periaatteista ja rakentaa kansainvälistä yhteistyötä.
– Suomella on maailmanluokan tekoälyosaamista ja edellytykset olla tekoälyn käytön edelläkävijä. Samalla pyrimme edistämään tekoälyn vastuullista ja turvallista käyttöä, Orpo sanoi tiedotteessa.
Valtioneuvoston mukaan matkalla on mukana yritysdelegaatio, jossa on edustus 22 suomalaisesta yrityksestä.