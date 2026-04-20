Vesa Kallionpään mukaan moni poliitikko ei ymmärrä, kuinka pahassa jamassa talous on.
Eduskuntavaaleihin on tasan vuosi aikaa. MTV Uutisten politiikan toimittaja Vesa Kallionpää ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta analysoivat MTV:n Huomenta Suomessa politiikan ydinkysymyksiä ennen vaaleja.
Kallionpää sanoo hallitsevan aiheen olevan "talous, talous ja talous".
– Se on valitettavasti monelle poliitikollekin vielä selviämätöntä, kuinka paha tämä tilanne oikein on. Jopa 11 miljardin säästöpaine on hirveä summa. Sitä eivät ymmärrä poliitikotkaan kaikki, eivätkä ainakaan uudet yrittäjät. Ei sitä ymmärrä kansakaan, Kallionpää sanoi.
Johanna Vuorelma sanoo turvallisuuden olevan toinen iso teema.
– Turvallisuusympäristö on murroksessa, ja poliitikot joutuvat myös tähän ottamaan kantaa ja reagoimaan nopeallakin aikataululla. Tämä on nähty myös droonikysymysten kohdalla, Vuorelma sanoo.
SDP on ollut puoluemittauksissa selkeästi muita puolueita edellä. Vuorelman mukaan erot tasoittuvat yleensä vaaleja kohti mennessä.
– Pidän todennäköisenä, että niin käy myös näissä vaaleissa. Erot alkavat usein kaventua sitten, kun vaalikeskustelut lähtevät käyntiin, Vuorelma sanoo.
Eduskuntavaalit pidetään 18.4.2027.
Vesa Kallionpää ja Johanna Vuorelma piirtävät politiikan suuntaviivoja ennen vaaleja.
Tampereen yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma pohtii, miten kansalaisten luottamuksen politiikkaan voisi palauttaa.