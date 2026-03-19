Kaikki Pohjoismaat löytyvät listauksen kärjestä kuuden parhaan joukosta. Suomen jälkeen toista sijaa pitää Islanti ja kolmatta Tanska.

Suomi jatkaa listan kärjessä jo yhdeksättä vuotta peräkkäin.

Costa Rica kiilasi Ruotsin ohi

Väliin on kohonnut yllättäjä, Costa Rica, sijalle neljä. Tämän jälkeen viidenneltä sijalta löytyy Ruotsi ja kuudennelta Norja.

Mikään muu Latinalaisen Amerikan maa ei ole sijoittunut yhtä hyvin mittauksessa aiemmin kuin Costa Rica. Viime vuonna maa sijoittui mittauksessa kuudenneksi. Vielä vuonna 2022 maa löytyi sijalta 23. Vuoden 2023 mittauksessa se oli kohonnut jo sijalle 12.

Brittien yleisradion BBC:n mukaan Costa Rica ei sijoitu yhtä korkealle kuin Pohjoismaat BKT:n ja hallituksen tuen osalta, mutta maan asukkaat kertovat omaavansa suuren vapauden tehdä omaa elämää koskevia valintoja.

Vielä viime vuonna Ruotsi sijoittui neljänneksi, mutta nyt se on jäänyt yhden sijan taakse Costa Ricasta.

Miksi suomalaiset ovat onnellisia?

– Suomalaiset tietävät tämän. Ja kun kerran tuntee, että olemme tässä yhdessä, mahdollisuudet ovat rajattomat, taloustieteen emeritusprofessori John F. Helliwell Brittiläisen Kolumbian yliopistosta ja Maailman onnellisuusraportin perustaja kommentoi CNN:n mukaan.