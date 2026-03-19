Expressenin haastattelema professori arvioi, että Ruotsin lasku ei johdu siitä, että ruotsalaiset olisivat onnettomampia.
Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi jo yhdeksättä kertaa peräkkäin. Tämä selviää tänään julkaistussa Maailman onnellisuusraportista, jossa on mitattu maiden onnellisuutta vuoden 2025 aikana.
Kaikki Pohjoismaat löytyvät listauksen kärjestä kuuden parhaan joukosta. Suomen jälkeen toista sijaa pitää Islanti ja kolmatta Tanska.
Costa Rica kiilasi Ruotsin ohi
Väliin on kohonnut yllättäjä, Costa Rica, sijalle neljä. Tämän jälkeen viidenneltä sijalta löytyy Ruotsi ja kuudennelta Norja.
Mikään muu Latinalaisen Amerikan maa ei ole sijoittunut yhtä hyvin mittauksessa aiemmin kuin Costa Rica. Viime vuonna maa sijoittui mittauksessa kuudenneksi. Vielä vuonna 2022 maa löytyi sijalta 23. Vuoden 2023 mittauksessa se oli kohonnut jo sijalle 12.
Brittien yleisradion BBC:n mukaan Costa Rica ei sijoitu yhtä korkealle kuin Pohjoismaat BKT:n ja hallituksen tuen osalta, mutta maan asukkaat kertovat omaavansa suuren vapauden tehdä omaa elämää koskevia valintoja.
Raportin mukaan maan asukkaat myös arvioivat elämänsä huomattavasti paremmaksi kuin pelkästään mitatut tekijät antaisivat olettaa, BBC kirjoittaa.
Vielä viime vuonna Ruotsi sijoittui neljänneksi, mutta nyt se on jäänyt yhden sijan taakse Costa Ricasta.
Ruotsalaisen Expressenin haastattelema Tukholman kauppakorkeakoulun professori Micael Dahlen arvioi, että lasku ei johdu siitä, että ruotsalaiset olisivat onnettomampia kuin aiemmin, vaan siitä, että Costa Rica on noussut voimakkaasti ylöspäin.
– Suomalaiset luottavat toisiinsa eivätkä pidä mitään itsestäänselvyytenä, Dahlen sanoo Expressenille.
Professori myös uskoo, että Suomen maantieteellisesti haavoittuvalla asemalla on merkitys.
Yhdysvaltalaisen CNN:n artikkelissa Suomen menestystä taas arvioidaan yhteistyöhön sitoutumisen kautta.
– Menestyvät yhteiskunnat tekevät yhteistyötä vastoinkäymisten edessä.
– Suomalaiset tietävät tämän. Ja kun kerran tuntee, että olemme tässä yhdessä, mahdollisuudet ovat rajattomat, taloustieteen emeritusprofessori John F. Helliwell Brittiläisen Kolumbian yliopistosta ja Maailman onnellisuusraportin perustaja kommentoi CNN:n mukaan.
Näin raportti tehtiin
Raportin onnellisuuslistausta varten tehdään kyselytutkimuksia kunkin maan kansalaisille. Joka vuosi tuhat ihmistä kustakin maasta osallistuu tutkimukseen.
Tämän jälkeen tuloksista lasketaan keskiarvo ja maat laitetaan järjestykseen kolmen edellisen vuoden keskiarvon perusteella.
Asiantuntijat tarkastelevat raportissa myös onnellisuuslukemaa selittäviä tekijöitä, kuten korruption määrää sekä elinajanodotetta.
Onnellisuutta selittävillä asteikoilla Suomi löytyy niin ikään kärkimaiden joukosta.
Kaikissa vertailuissa Suomi ei kuitenkaan hätyyttele kärkeä. Esimerkiksi anteliaisuutta vertailtaessa Suomi sijoittuu huonosti.
