Viisi kautta Pohjois-Amerikassa pelannut hyökkääjä Roby Järventie jatkaa uraansa Sveitsin liigassa.
23-vuotias Järventie on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen sveitsiläisen Ambri-Piottan kanssa.
Järventie on alun perin Ottawa Senatorsin varaus vuodelta 2020. Hän siirtyi Edmonton Oilersiin kaudesta 2024–25 alkaen, mutta NHL-pelejä hänelle on kertynyt tilille vain kymmenen.
Samalla sveitsiläisseura julkisti SM-liigasta tuttujen Michael Jolyn ja Nate Schnarrin sopimukset kevääseen 2028 asti.
Pelicansia ja JYPiä edustanut Schnarr teki tällä kaudella saksalaiselle Kölner Haielle 41 ottelussa 17+23=40 pistettä. HPK:ssa SM-liigan pistepörssin kaudella 2022-23 voittanut Joly mätti päättyneellä kaudella Ambri-Piottalle 18 maalia.