Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Vantaan Viertolan kouluampujan lähisukulaisen ampuma-aserikoksesta.

Sukulainen sai kuuden kuukauden ehdollisen vankeustuomion siitä, että luovutti alle 15-vuotiaalle revolverin ja siihen kuuluvia patruunoita.

Pojan oli tarkoitus viedä ase asunnon yläkerrassa sijaitsevaan asekaappiin. Sukulainen ei kuitenkaan varmistanut sitä, mitä aseelle todellisuudessa tapahtui.

Pari päivää myöhemmin hän otti aseen mukaansa Vantaalla sijaitsevaan Viertolan kouluun, jossa hän ampui kolmea luokkakaveriaan ja uhkasi aseella opettajaa.

Ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti kaksi samanikäistä tyttöä.

Huhtikuussa 2024 tapahtuneen koulusurman tekijä oli tapahtumahetkellä 12-vuotias poika.

Sukulainen myönsi kirjallisessa vastauksessaan teon.

