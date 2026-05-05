Bad Bunny saapui Met-gaalaan tunnistamattomana.
New Yorkissa maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa järjestetyn Met-gaalan punaisella matolla julkkikset laittoivat jälleen parastaan.
Metropolian Museum of Arts -museon vuosittaisen gaalan pukukoodina oli tänä vuonna Fashion Is Art eli suomeksi Muoti on taidetta.
Ohje heijastaa museon Costume Art -näyttelyn henkeä. Näyttelyssä puettu keho on keskiössä, ja sitä esitellään ihmiskehon kuvausten ja tulkintojen kautta. Yksi osio näyttelyssä on "The Aging Body" eli vanhentuva keho.
Keväällä Super Bowlin väliaikashow'ssa esiintynyt Bad Bunny laittoi kehonsa likoon punaisella matolla. Mustaan pukuun sonnustautunut artisti näytti silmiin nähden vanhentuneen harmaine hiuksineen. Tyylin kruunasi kävelykeppi.
Bad Bunnya ei ollut tunnistaa./All Over Press