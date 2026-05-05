Vihreiden puheenjohtajasta on tehty huoli-ilmoitus.

Sofia Virta kertoo Instagramissa, että hänestä on tehty huoli-ilmoitus, joka liittyy Virran viime viikon esiintymiseen Ylen A-Studiossa. Vihreiden puheenjohtaja Virta otti tuolloin kovasanaisesti yhteen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin kanssa uusimmista soteleikkauksista.

– Ihmiset, vaikka kuinka mun sanomiset tai Vihreiden ajama politiikka ärsyttäisi niin mä pyydän, että älkää kuormittako viranomaisia turhilla ilmoituksilla, Virta kirjoittaa.

Virta muistuttaa, että erimielisyydet kuuluvat politiikkaan, mutta uhkaukset tai perättömät ilmoitukset sosiaalitoimeen eivät.

– Meidän sosiaalityöntekijät tekevät korvaamatonta työtä auttaakseen niitä lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on oikeasti hätä. Ja meidän poliisilla on varmasti kädet täynnä työtä ilman, että hakkaatte jostain A-studiosta tuohtuneina näppäimistöllä tappouhkauksia tai muita.

Virta ei ole suinkaan ainoa kärkipoliitikko, joka on joutunut viime aikoina huoli-ilmoitushäirinnän kohteeksi. Huhtikuussa vastaavasta kertoivat vasemmistoliiton ja perussuomalaisten puheenjohtajat Minja Koskela ja Riikka Purra. Purra kertoi, että hänestä tehdään ilmoituksia säännöllisesti ilman todellista huolta.