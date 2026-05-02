Yhä useampi suomalainen hyväksyy ihmisten kyydistä putoamisen.
Suomalaisten turvallisuus ja turvallisuudentunne on noussut keskusteluun laajasti viime aikoina.
Suomeen pudonneet droonit, Itämeren alueen turvallisuus, lähisuhdeväkivalta sekä nuorten keskuudessa yleistynyt väkivalta on puhuttanut paljon kuluneen kevään aikana.
Turvallisuuden kokeminen näkyy myös kansalaisten ajatuksissa. Yhä useampi suomalainen on huolissaan omasta turvallisuudestaan. Huolestuttavin kehitysaskel on siinä, että jopa 20 prosenttia väestöstä kokee, että osa ihmisestä "saa tippua kyydistä", kun valtiontaloutta laitetaan kuntoon.
Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston erityisasiantuntija Sini Erholtz pitää kehityssuuntaa huolestuttavana.
– Jos peilataan lähtökohtaisesti tällaiseen hyvinvointiyhteiskunnan määritelmään, joka meillä on ollut, että pidetään koko porukkaa mukana ja kannetaan heikoimmasta huolta.
Viimeisimmät tutkimustulokset valottavat myös muuta huolta yhteiskunnassa.
Erholtz kertoo laajojen tutkimusten avaavan sitä, että asenneilmapiiri koko yhteiskunnassa on muuttunut kovempaan suuntaan.
Syitä siihen, mikä tilanteeseen on johtanut voi etsiä useasta päällekkäisestä kriisistä.
– Varsinkin kun me turvallisuusviranomaisina tunnistetaan se, että turvallisuusympäristö on nimenomaan kompleksisoitunut. Meillä puhutaan jopa permakriisistä. On laajoja ja päällekkäisiä risteäviä haasteita, turvallisuusuhkia, häiriöitä koko ajan päällekkäin. Ei ole enää vain yksiselitteistä täsmäongelmaa, Erholtz avaa.