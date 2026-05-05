Ilotulitetehtaan räjähdys tappoi kymmeniä Kiinassa.
Ainakin 26 ihmistä on kuollut ja yli 60 haavoittunut ilotulitetehtaan räjähdyksessä Kiinan Hunanin Liuyangissa.
Maanantaina tapahtunut räjähdys pakotti viranomaiset evakuoimaan kaikki 3 kilometrin säteellä tehtaasta olevat. Tulipaloo on nyt saatu hallintaan, mutta paloa oli sammuttamassa yli 1 500 pelastustyöntekijää sekä heidän lisäkseen koiria, droneja ja robotteja. He pelastivat seitsemän ihmistä, jotka olivat jääneet loukkuun romun alle.
Kiinan valtionmedian mukaan pelastustyöt tehtiin vaarallisissa olosuhteissa, sillä tehdasalueella oli kaksi ruutivarastoa.
Räjähdyksen vaikutus oli niin tuhoisa, että läheisen asuinrakennuksen ikkunat särkyivät, Kiinan televisiossa todettiin.
Kiinan valtionmedian mukaan presidentti Xi Jinping vaatii perusteellista turman tutkintaa, jotta syylliset saataisiin vastuuseen.
Liuyangin kaupunki tunnetaan ilotulitteiden valmistuksesta, ja raporteissa sitä mainostetaan maailman suurimpana ilotulitteiden tuottajana. Ilotulitetehtaiden räjähdyksiä on Kiinassa verrattain usein – viimeksi helmikuussa 12 ihmistä kuoli, kun Hubein maakunnassa sijaitsevassa myymälässä räjähti.