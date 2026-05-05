Janne Laukkanen on jääkiekon SM-liigassa pelaavan HIFK:n uusi urheilujohtaja.

Laukkanen aloittaa tehtävässään elokuun alussa. Hän toimi päättyneen kauden Lahden Pelicansin urheilujohtajana.

HIFK on ollut ilman vakituista urheilujohtajaa siitä lähtien, kun Janne Pesosen pesti seurassa päättyi kesken kauden marraskuussa.

– Janne Laukkanen tuo urheilujohtajan tehtävään kokemusta, näkemystä ja vahvaa johtajuutta. Hän on osoittanut kykynsä rakentaa kilpailukykyisiä joukkueita, tunnistaa pelaajamarkkinan mahdollisuuksia ja tehdä pitkäjänteisiä urheilullisia ratkaisuja. Hän ymmärtää modernia peliä ja nykyistä pelaajaa, HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kertoo seuran tiedotteessa.

56-vuotias Laukkanen ehti työskennellä Pelicansissa kymmenen vuoden ajan. Sitä ennen hän toimi neljä kautta HPK:n pelaajakoordinaattorina. Pelaajana Laukkanen kiekkoili NHL:ssä 407 runkosarjaottelua. Leijonissa hän saavutti kolme MM-hopeaa ja kaksi olympiapronssia.

HIFK ilmoitti samalla, että keväällä 2024 nimitetty huippu-urheilun asiantuntijaelin (SAB) lopettaa toimintansa. Mika Kortelaisen johtamassa lautakunnassa olivat jäseninä Henrik Dettmann, Mikael Granlund ja Jarmo Kekäläinen.