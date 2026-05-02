Masku, kunnanjohtaja Miira Raiskila

Mistä arvelet, että hyvinvointi-indikaattorin lukema johtuu?

Arvelemme lukeman johtuvan siitä, että Maskussa ovat asiat kovin monella tavalla kovin hyvin. Maskussa on turvallista ja maskulaiset voivat hyvin – he osaavat pitää huolta toisistaan ja myös itsestään. Kunta on asettanut hyvinvoinnin edistämisen toiminnan keskiöön kaikilla toimialoilla.

Maskulaiset liikkuvat ja lukevat paljon. Meillä on hyvät koulut ja päiväkodit ja valtavasti vapaa-ajanviettomahdollisuuksia: seurat liikuttavat tuhansia ja esimerkiksi kirjastojen lainausluvut ovat korkeita. Teemme paljon töitä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi edelleen: kunta järjestää esimerkiksi ohjattuja tasapainoryhmiä kaikissa kunnanosissa ja kunnan kulttuuritarjonta on poikkeuksellisen vilkasta.

Liikunta- ja harrastetilojen käyttö on paikallisille yhdistyksille maksutonta, joten myös yhdistysvetoista kokoontumista tapahtuu paljon.

Erittäin tärkeää Maskussa on se, että teemme ja kehitämme asioita kuntana yhdessä kuntalaisten kanssa. Meillä on hyvin aktiiviset vaikuttajatoimielimet eli nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä uusi lapsiparlamentti, ja järjestämme säännöllisesti kuntalaistilaisuuksia ajankohtaisista aiheista kuten liikuntapaikkojen parantamisesta ja kylätaloista.

Kuntajohdon ja päättäjien osalta hyte-kertoimeen vaikuttavat raportoinnit ja tiedolla johtaminen hoidetaan säntillisesti.

Missä olisi vielä parannettavaa?

Parannettavaa löytyy aina. Olemme tutkineet tarkasti esimerkiksi THL:n hyvinvointikyselyiden ja kouluterveyskyselyiden tuloksia ja nostaneet kehittämiskohteita uusimpaan hyvinvointisuunnitelmaan.

Kyselyitä täytetään kunnassa jatkuvasti. Niistä on hyötyä ainoastaan, jos niiden tuloksiin pureudutaan tosissaan. Lasten liikunnallisen elämäntavan lisääminen on muun maan tavoin Maskussakin keskeinen tavoite.

Millaiset ovat kunnan tulevaisuuden näkymät?

Maskussa tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Turun kaupunkiseudun kehyskuntana olemme logistisesti erinomaisella sijainnilla, meillä on houkuttelevia asumis- ja yrityspaikkamahdollisuuksia ja lisäksi tilaa vapaa-ajan viettoon.