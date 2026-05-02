Suomen kuntien asukkaiden hyvinvointia arvioidaan eri mittarein. Lähes koko Suomi hohkaa sinisellä.
Suomen kuntien hyvinvointia pyritään kartoittamaan monin eri keinoin.
Kuntien asiantuntijajärjestö Kuntaliitto listaa hyvinvointi-indikaattoriin hyvinvoinnin tilaa kolmen pääkategorian alle. Listauksessa arvioidaan elintasoa, yhteisyyssuhteita sekä itsensä toteuttamiseen. Järjestelmä pohjaa Erik Allardtin hyvinvoinnin osa-alueet-jaotteluun.
Indikaattori perustuu kvantitatiiviseen, eli numeerisen tiedon, tilastojen ja laskennallisten menetelmien avulla hankittuun määrälliseen tietoon.
"Parhaimmat" ja "heikoimmat" kunnat
Kokonaisuutta arvioiden Suomen kolme heikoiten menestynyttä kuntaa vuonna 2025 olivat Puolanka indeksinumerolla 68, Kemi numerolla 71 ja Kaavi numerolla 75.
Toisesta ääripäästä löytyvät puolestaan Kauniainen numerolla 133, Masku 126 ja Rusko 124.
Järjestelmässä suhteutetaan keskivertovastauksia siten, että keskiarvo saa arvon 100 ja huonommat sen alle ja paremman puolestaan suuremman arvon kuin sata.
Kuntaliiton hyvinvointiasioiden johtaja Maria Salenius kertoo, että hyvinvoinnin mittaaminen on ylipäänsä aika haastavaa.
– Indikaattori on myös aika vaativa: jotta saisi korkeat pisteet tulee onnistua monella osa-alueella. Keskimääräisesti onnistuvien joukkoon asettuu suurin osa kunnista, Salenius kertoo.
Kuntaliiton karttapalvelua katsomalla näkee, miten miltei koko Suomi värjäytyy sinisen sävyihin, mikä on merkki vertailuluvun mediaania alhaisemmasta tuloksesta.