Ott Tänakin testipesti Toyotalla on kiihdyttänyt spekulaatioita siitä, voisiko virolaismestari palata ensi vuonna tositoimiin japanilaismerkin riveissä. Nyt asiaa on kommentoinut Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler.
Dirtfish uutisoi huhtikuun puolivälissä, että Tänak oli liittynyt Toyotan vahvuuteen testaamaan uutta, ensi vuonna käyttöön otettavaa WRC27-autoa. Tänak itse sanoi tuolloin, ettei yhteistyö automaattisesti tarkoita sitä, että hänet nähdään ensi kaudella Toyotan ajohaalareissa MM-ralleissa.
– Minulla on tietenkin intohimo ajaa ralliautolla, mutta muutaman testipäivän tekeminen muutamien viikkojen välein on paljon parempaa kuin nykyinen rallikalenteri, Tänak sanoi.
Nyt asiaa kommentoi myös Fowler.
– Ensimmäinen kysymys kuuluu, haluaako Tänak ajaa kilpaa. Se tulee varmaan riippuman siitä, miten hyvää työtä hän tekee auton kehitystyössä, Fowler sanoo Dirtfishin tuoreessa jutussa.
– Toinen tärkeä pointti on tila. Haluaako hän palata? En tiedä, mutta meillä pitäisi sitten olla tilaa hänelle, mikä käy yhä vaikeammaksi, sillä monet kuljettajat ovat kehittyneet melkoisesti tämän vuoden aikana.
Yksi luonteva vaihtoehto voisi olla Sebastien Ogierin tilalle hyppääminen. Seitsemättä kauttaan tallissa ajava ranskalaismestari sanoi huhtikuussa L'Equipe-lehdelle harkitsevansa uransa päättämistä tähän kauteen.