



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Ei edistystä MTV:n ja Elisan kiistassa | MTV Uutiset

Ei edistystä MTV:n ja Elisan kiistassa – tuorein ehdotus hylättiin Neuvottelut MTV:n ja Elisan välillä jatkuvat edelleen ratkaisun löytämiseksi. KUVAT: AOP, LEHTIKUVA. KUVANKÄSITTELY: MTV. Julkaistu 29.05.2026 17:01 Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Seppo Haaparanta seppo.haaparanta@mtv.fi Elisa yritti ehdottaa Leijonien loppuhuipentuman näyttämistä suorina lähetyksinä. MTV:n ja Elisan välisessä jakelusopimuskiistassa ei edistytty tänään, kun Elisa antoi tuoreimman ehdotuksensa jääkiekon MM-kisojen loppupelien, joissa Suomi pelaa, näyttämisestä suorina lähetyksinä. MTV hylkäsi ehdotuksen, Elisa kertoo tiedotteessa. MTV-kanavien suora jakelu Elisan palveluissa keskeytyi aiemmin toukokuussa MTV:n irtisanottua jakelusopimukset. Uutta sopimusta ei ole toistaiseksi syntynyt. Tilanne on Elisan mukaan katsojien kannalta erittäin valitettava. – Näkemyksemme mukaan MTV ei huolehdi laissa säädetyn velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta, toteaa Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto tiedotteessa. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään, että yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat tulee tarjota suomalaisille nähtäväksi maksuttomilta kanavilta suorana lähetyksenä. Suuri osa suomalaisista on pystynyt seuraamaan Leijonien MM-otteluita Elisa-sopimuksen irtisanomisesta huolimatta. MTV tiedottaa, että torstaina Tshekkiä vastaan pelattu ottelu tavoitti MTV3- ja MTV Urheilu 1 -kanavilla sekä MTV Katsomossa yhteensä lähes 1,9 miljoonaa suomalaista. Yhteensä MTV:n ottelu- ja studiolähetykset MM-turnauksesta ovat tähän mennessä tavoittaneet 3,3 miljoonaa suomalaiskatsojaa eli yli 60 prosenttia suomalaisista. Erimielisyys rahasta Painava syy neuvotteluiden hitauteen on ollut osapuolten erimielisyys jakelusopimuksen periaatteesta.

Elisa kertoo tiedotteessaan, että Elisa on välittänyt MTV:n maksuttomat kanavat kaapeli‑TV‑verkossaan jo vuosikymmenten ajan ilman, että MTV on maksanut Elisalle kanavien jakelusta, ja ilman että asiakkailta on peritty erillisiä lisämaksuja.

MTV:n mukaan operaattori Elisan tulisi maksaa MTV:lle sisällöistä, jotka on toistaiseksi tarjottu operaattoreille lähes maksutta.

– Olemme pettyneitä siihen, miten hitaasti ja passiivisesti Elisa on neuvotteluita edistänyt. Olemme antaneet Elisalle ratkaisuehdotuksia ja jopa uuden sopimusmallin jo alkuvuodesta, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kommentoi aiemmin MTV Uutisille.

Neuvottelut MTV:n ja Elisan välillä jatkuvat edelleen ratkaisun löytämiseksi.

Lue lisää: