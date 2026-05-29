Oletko kuullut hopeatsunamista? Se kuvastaa Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta lähitulevaisuudessa.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) valitsi toukokuun kuukauden sanaksi hopeatsunamin.

Kuukauden sana Kotus valitsee kuukauden sanaksi jonkin uudissanan tai vanhemman sanan, joka on ollut erityisen ajankohtainen. Kuukauden sanaksi valitseminen ei tarkoita esimerkiksi sanan "hyväksymistä" yleiskieleen tai sen käytön suosittamista.

Metafora hopeatsunami tai harmaa tsunami kuvaa asunnonomistajien vanhenemista, mutta myös yleisemmin väestön ikääntymistä ja siitä seuraavaa vanhustenhoidon ja julkisen talouden kuormittumista.

Toukokuussa OP Pohjola julkaisi ennusteen, jonka mukaan Suomen asuntomarkkinoille on vapautumassa seuraavien 20 vuoden aikana lähes 30 prosenttia asunnoista. Syynä on nimenomaan väestön vanheneminen.

Jo nyt yli puolet asunnonomistajista on yli 60-vuotiaita, ja määrä kasvaa yhä suuremmaksi 2030-luvulle siirryttäessä. Ongelmaa syventävät jo valmiiksi laskussa olevat asuntojen hinnat ja vaisu asuntokauppa.