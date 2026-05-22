Wolt yrittää laittaa kuriin ilman työlupaa toimimisen.
Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia.
Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Woltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa.
Nykyään päätilin haltija voi jakaa tiliään vapaasti. Käytäntö on aiheuttanut väärinkäytöksiä kuten ilman työlupaa työskentelyä.
Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetukset.