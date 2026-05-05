Heidi Klum saapui Met-gaalaan patsaaksi pukeutuneena.
Vuoden sykähdyttävimpiä muotihetkiä todistettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä New Yorkissa, kun vuotuista Met-gaalaa juhlistettiin Fashion Is Art -teemalla (suom. muoti on taidetta).
Illan aikana kameroiden eteen lipui toinen toistaan näyttävämpiin asuihin sonnustautuneita supertähtiä. Yksi illan erikoisimmista tyyleistä nähtiin supermalli Heidi Klumilla, joka saapui paikalle miltei täysin tunnistamattomana.
Klum oli pukeutunut teemaa mukaillen marmoripatsaaksi. Supermallilla oli yllään osittain vartaloa myötäilevä kaapumainen puku, jonka kangas näytti verhoilevan myös hänen kasvonsa. Päässään Klumilla oli kukkaseppele ja jalassaan tasapohjaiset sandaalit.
Koko Klumin keho päästä varpaisiin oli maalattu kalkinvalkoiseksi.
Klumia ei ollut tunnistaa Met-gaalassa./All Over Press
Supertähden keho oli maalattu kauttaaltaan kalkinvalkeaksi./All Over Press