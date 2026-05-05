Jääkiekkoilija Aleksi Laakson pyörittämä Vintagetalli huutokauppaa viime helmikuussa edesmenneen Pentti Lindegrenin jäämistön jääkiekkoaarteita. MTV pääsi tutustumaan tarjontaan.

Keräilyharvinaisuuksiin kävi tutustumassa MTV Urheilun pitkäaikainen uutisankkuri, toimittaja ja selostaja Mika Saukkonen, joka työskenteli Hockey Nightissa vuosikaudet Lindegrenin kanssa. Lindegren teki vuosikymmenien uran jääkiekon parissa pelaajana, toimittajana ja selostajana.

Laakson mukaan Lindegrenin perhe otti yhteyttä Vintagetalliin. Osa Lindegrenin kokoelmasta, jonka vanhimmat aarteet ovat peräisin 1960-luvulta, on jo päätynyt jääkiekko- ja urheilumuseoihin. Todellisia keräilyharvinaisuuksia on silti vielä paljon tarjolla.

– Heti tuli mieleen, että näistä pitää huutokauppa järjestää. Nämä ovat niin erikoista tavaraa, Laakso kommentoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Osa tuotoista menee vähävaraisten lasten jääkiekkoharrastusten tukemiseen Lindegrenin nimeä kantavan rahaston kautta.

Aarteista löytyvien jääkiekkomailojen lisäksi huomio kiinnittyy erityisesti pelipaitoihin. Seinällä roikkuu muun muassa puolustajalegenda Al MacInnisin paita Calgary Flamesista, jossa Lindegren oli urallaan pelaajatarkkailijana.

Vihreä Töölön Vesan pelipaita 60-luvulta kiinnostaisi varmasti ainakin Jokerit-faneja. Laakson mukaan sillä pelasi todellinen monilajitaituri Jaakko Manssila.

– Tämä on ehkä yksi helmi tässä huutokaupassa, Laakso toteaa.

Suomessa 1982 järjestettyjen MM-kisojen Kanadan pelipaitaan liittyy erikoinen tarina. Ja outo tarina on myös kokoelmasta löytyvällä eräällä Jari Kurrin mailalla. Yllä olevalla videolla Lindegrenin jääkiekkojäämistön helmiä ja taustaa niiden takaa.