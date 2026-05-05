Keskustelu toimittajien puoluekantojen selvittämisestä käy kuumana. Journalistiliiton puheenjohtajan mukaan opiskelijoiden puoluekannoista ei voi vetää johtopäätöksiä koko ammattikuntaan liittyen.

Tulisiko toimittajien puoluekantoja selvittää laajasti?

Keskustelu aiheesta sai alkusysäyksensä hiljattain julkistetusta tutkimuksesta, jonka mukaan journalismin opiskelijat olivat enemmän vasemmalla kuin väestö ylipäätään.

Media-alan opiskelijoiden näkemyksiä selvitettiin yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa viime vuoden loppupuolella ja mukana tutkimuksessa oli runsaat 400 opiskelijaa Suomesta.

Kyselytutkimukseen vastanneiden keskuudessa vasemmistoliitto oli ylivoimaisesti suosituin puolue, toisena oli vihreät ja kolmantena SDP.

Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuoren mukaan on ymmärrettävää, että toimittajien puoluekannat kiinnostavat monia, sillä ammattikunnalla on yhteiskunnassa keskeinen rooli.

Opiskelijoille tehdystä tutkimuksesta ei silti voi tehdä johtopäätöksiä.

– Näen, että tutkimus kertoo suomalaisten journalistiikan opiskelijoiden poliittisista kannoista tässä hetkessä. On aika pitkälle menevää, jos siitä vedettäisiin laajempia johtopäätöksiä, vaikka me tiedämme kansainvälisistä tutkimuksista, että journalistikunnassa on ehkä jonkin verran vasemmalle kallellaan olemista eri maissa maailmalla, hän sanoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Toimittajien tai toimitusten päälliköiden puoluekannoista ei ole käytettävissä luotettavaa tutkimustietoa Suomessa.