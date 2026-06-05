Päätös on osa laajempaa Yhdysvaltojen vetäytymistä puolustusliitto Natosta.
Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politicolle.
Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset.
Kyseessä olisi merkittävä takaisku Saksalle, joka on pyrkinyt vahvistamaan puolustustaan.
Politicon mukaan Yhdysvaltoja painaa myös asevarastojen hupeneminen. Maa käytti tuhansia Tomahawk- ja Patriot-ohjuksia Iranin sodan ensimmäisinä viikkoina.
Puolustusministeri Pete Hegseth kertoi kongressille, että ohjusten korvaaminen vie “kuukausia ja vuosia”.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz totesi jo aiemmin, ettei hän usko Yhdysvaltojen pystyvän toimittamaan ohjuksia, koska maa tarvitsee niitä itse.
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Osa vetäytymistä
Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella.
Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto Natoon liittyvistä velvoitteistaan.