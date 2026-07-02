Liettuan presidentin mukaan lakimuutos on tarpeellinen, koska turvallisuustilanne voi muuttua.

Liettuan parlamenttipuolueet ovat sopineet suunnitelmasta, jolla kumotaan perustuslaillinen kielto ydinaseiden ja ulkomaisten sotilastukikohtien sijoittamisesta maahan. Asiasta kertovat Liettuan yleisradioyhtiö LRT ja uutistoimisto Reuters.

Lakimuutos vaatii kahden kolmasosan enemmistön kahdessa eri parlamenttiäänestyksessä.

Kielto oli asetettu yli kolme vuosikymmentä sitten maan irtauduttua Neuvostoliitosta.

Liettuen presidentti Gitanas Nausėda sanoi toimittajille, että geopoliittinen tilanne on heikkenemässä.

– Perustuslakimme kirjoitettiin aikana, jolloin geopoliittiset olosuhteet olivat täysin erilaiset, Nausėda sanoi.

"Ei välittömiä suunnitelmia"

Presidentti Nausėda totesi, ettei ydinaseiden sijoittamisesta Liettuaan ole välittömiä suunnitelmia, mutta säännöksen poistaminen mahdollistaisi toimiin ryhtymisen, jos turvallisuustilanne muuttuisi.

Nausėda otti esille myös sen, että Suomi on hiljattain hyväksynyt lain, joka mahdollistaa ydinaseiden tuonnin Suomeen.

– Olisi hyvin valitettavaa, jos Liettua olisi Naton harmaa alue tai heikko lenkki, Nausėda sanoi.

Suomen eduskunta hyväksyi viime kuussa lain, joka mahdollistaa ydinaseiden tuonnin Suomeen.

Venäjä ilmoitti tällä viikolla ryhtyvänsä toimiin Suomea vastaan, koska Suomi hyväksyi ydinaseiden tuomisen.

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