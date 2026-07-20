Asiantuntijoiden mukaan kesäjakso ei ole merkityksellinen pettämisen suhteen, mutta loppuvuodesta tilanne on toinen.

Saavatko kesä, helle ja vähenevät vaatteet katseet harhailemaan parisuhteen ulkopuolelle? Asiantuntijat eivät usko kesän olevan erityisen merkityksellinen mitä pettämiseen tulee.

– En ainakaan tunnista, että pettäminen erityisesti liittyisi tähän kesäjaksoon. Ehkä sitä tulee ihan ympäri vuoden asiana esiin, sanoo pariterapeutti Hanna Myllymaa MTV Uutiset Livessä.

– Kesällä ollaan enemmän ehkä perheen ja sen parisuhteen äärellä. Toki on festareita ja tapahtumia ja muuta, jotka voivat altistaa siihen. Mutta kyllä tämä on ihan sellainen ympärivuotinen ilmiö.

Kesän sijaan asiantuntija nostaa esiin toisen ajankohdan loppuvuodesta.

– Tietysti pikkujoulut on sellainen klassinen, mistä puhutaan paljon pettämisen kohdalla, Myllymaa sanoo.

"Kyllä pettämistä siellä tapahtuu"

Myös Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg sanoo pikkujouluihin liitetyn pettämismielikuvan pitävän paikkansa.

– Yleensä pikkujoulut ovat työn yhteisössä, missä ollaan tiiviisti, ehkä jopa enemmän yhteydessä kuin mitä ollaan kumppanin arjessa. Siellä saattaa syntyä niitä suhteita ja saattaa tulla romanttisia tuntemuksia ja muuta vastaavaa.