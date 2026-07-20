Kadonnut mies on nähty viimeksi aamupäivällä Hiirosen alueella Oulussa.
Poliisi pyytää havaintoja maanantaina Oulussa kadonneesta miehestä.
Viimeisimmät havainnot miehestä on aamupäivältä Hiirosen alueelta.
Kadonnut mies on 72-vuotias, 182 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.
Poliisi pyytää havaintoja tästä miehestä, joka katosi maanantaina Oulussa.Oulun poliisilaitos
Miehellä on silmälasit, ja katoamishetkellä hänellä oli päällään siniset farkut, vihreä t-paita, sininen farkkutakki sekä harmaa-musta lippis.
Akuutit havainnot miehestä voi ilmoittaa hätänumeroon.
Kiireettömämmät havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.