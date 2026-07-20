Meksikolainen huumepomo El Mayo sai tuomion Sinaloa-kartellin perustamisesta ja johtamisesta.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin New Yorkissa on tuominnut meksikolaisen huumepomo "El Mayon" elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

76-vuotias El Mayo, eli Ismael Zambada, tuomittiin pahamaineisen Sinaloa-huumekartellin perustamisesta ja johtamisesta. El Mayo toimi yhdessä El Chapon, eli Joaquin Guzman, kanssa, joka tuomittiin Yhdysvalloissa elinkautiseen vankeuteen vuonna 2019.

Yhdysvaltain viranomaiset jahtasivat El Mayoa vuosia, kunnes saivat hänet kiinni heinäkuussa 2024.