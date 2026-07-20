Pienlentokone putosi Moottoriradan maastoon Hyvinkäällä.
Pienlentokone on pudonnut Hyvinkäällä Moottoriradan maastoon.
Itä-Uudenmaan poliisin alustavan tiedon mukaan pienlentokone oli noussut ilmaan, mutta pudonnut pian nousun jälkeen Hyvinkäällä.
Poliisi on yhdessä muiden viranomaisten kanssa onnettomuuspaikalla ja selvittää tapahtunutta.
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo viestipalvelu X:ssä, että paikkatutkijat ovat matkalle paikalle.
– Palaamme, kun tiedämme lisää, Otkes kirjoittaa X-julkaisussa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta klo 18.48.
Tällä hetkellä pelastustoimet ovat meneillään ja alueella liikkuu hälytysajoneuvoja.
Ilmatilarajoitus on annettu Hyvinkään lentoaseman alueelle.
Uutinen päivittyy.