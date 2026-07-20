Jalkapallon MM-kisoista kolmatta kertaa peräkkäin ulos jäänyt Italia on käynyt maailman parhaana valmentajana pidetyn Pep Guardiolan kanssa keskusteluja maajoukkueen päävalmentajan tehtävästä. Asiasta kertoo Sky Italia lähteisiinsä nojaten.

Italian käskijänä viimeksi toiminut Gennaro Gattuso jätti tehtävänsä huhtikuussa, kun Bosnia ja Hertsegovina eteni MM-jatkokarsinnoista kisoihin Italian kustannuksella. Nyt Italian jalkapalloliiton johto pyrkii vakuuttamaan Manchester Cityn jättäneen Guardiolan tehtävän mielekkyydestä.

Tehtävä ei ole helppo. Jalkapallon EM-kultaa kesällä 2021 juhlinut lajin perinteikäs jättimaa on jäänyt suurimpien kilpailijoidensa kelkasta esimerkiksi pelaajatuotannon laadussa, eikä Italian maajoukkueeseen ole enää löytyä monellekaan pelipaikalle maailman terävintä eliittiä.

Italian jalkapalloliiton uusi tekninen johtaja, entinen pelaajasuuruus Paolo Maldini matkusti Skyn mukaan neuvonantajansa Leonardon kanssa Barcelonaan esittelemään hanketta Guardiolalle. Kolme päivää kestäneiden keskustelujen tuloksesta tai espanjalaisvalmentajan kiinnostuksesta tehtävää kohtaan ei ole vielä tietoa.

Guardiolan jälkeen Italian ehdokaslistalta löytyvät Skyn mukaan Andrea Pirlo sekä EM-kultaan maan johtanut Roberto Mancini.