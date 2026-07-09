Trump puhui toimittajille Japanista, ja viittasi Ukrainan presidenttiin Vladimir Putinina.
Turkin Ankarassa eilen päättyneessä Naton huippukokouksessa nähtiin erikoinen hetki.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi toimittajille "Japanin islamilaisen tasavallan" laukaisseen kaksi kuukautta sitten 111 ohjusta kohti amerikkalaisten lentotukialusta.
Trumpin ilmeisenä tarkoituksena oli puhua Iranista, jonka virallinen nimi on Iranin islamilainen tasavalta. Sekoilu tapahtui Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin yhteisessä tiedotustilaisuudessa.
Trumpin sekavista kommenteista uutisoivat useat amerikkalaismediat, sekä Japanin yleisradioyhtiö NHK.
Trumpin mukaan Yhdysvaltain joukot ampuivat jokaisen ohjuksen alas. Trumpin sekoilu sanoissa oli kiusallista, sillä Japani on Yhdysvaltain tärkeimpiä liittolaismaita Aasiassa.
Trump kuvaili myös lentotukialus USS Abraham Lincolnin olevan "yksi suurimmista ja kauneimmista koko maailmassa".
Kysymyksiä Putinille?
Trump sekoili sanoissaan myös myöhemmin. Hän pyysi toimittajilta kysymyksiä, joita voisi esittää Venäjän presidentille Vladimir Putinille.
Samassa yhteydessä Trump viittasi rinnallaan istuneeseen Zelenskyiin presidentti Putinina.
Nato-kokous sujui lopulta yllättävänkin sopuisissa merkeissä, vaikka Trump saavuttuaan ärhentelikin liittolaismailleen.
Ukraina sai amerikkalaisilta yllättävän kädenojennuksen. Trump kertoi Ankarassa antavansa Ukrainalle oikeuden valmistaa patriot-ilmatorjuntaohjuksia, jotka ovat elintärkeitä venäläisten ohjusten torjunnassa.