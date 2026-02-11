Yllättäen muodostunut jäätävä sade tekee aamun ajokelistä erittäin vaarallisen, varoittaa meteorologi Liisa Rintaniemi.
Yöllä on satanut jäätävää tihkua, joka tekee aamun ajokelistä erittäin liukkaan etenkin Etelä- ja Varsinais-Suomessa, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
– Ilman lämpötila on reilusti pakkasen puolella, mutta sade on tullut vetenä. Se on muodostanut jääkerroksen tienpintoihin – ne ovat vaarallisen liukkaita.
– Lisäksi jos on auto ollut taivasalla, kannattaa varata aikaa putsaamiseen, koska sen päällä voi olla aikamoinen jääkerros.
Ei näkynyt ennusteessa
Rintaniemen mukaan esimerkiksi teiden ylläpidossa ei välttämättä ole osattu varautua aamun ajo-olosuhteisiin. Ilmatieteen laitos päivitti varhain aamulla varoituksen vaarallisesta ajokelistä maan etelä- ja länsirannikoille.
– Näin laaja-alainen jäätävä sade ei näkynyt ennusteessa mitenkään, se tuli nyt vähän yllätyksenä tähän aamuun.
Aamuliikenteessä tuleekin olla tänään erityisen varovainen, koska keli on petollinen.
– Ulkona saattaa näyttää, että sataa vettä, mutta lämpötila on pakkasella eli vesi on todellakin alijäähtynyttä – se jäätyy välittömästi osuessaan rakenteisiin ja tienpintoihin.