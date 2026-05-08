Käsittämättömän tapahtumasarjan osa tallentui kameraan Yhdysvalloissa. Katso hetki yltä.
56-vuotias nainen pidätettiin Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun hän yritti ajaa sähkömopolla ajaneen lapsen päälle, paikallinen poliisi arvioi.
Myöhemmin nainen yritti tunkeutua tuntemattoman ihmisen kotiin. Asiasta uutisoi ENEX.
Viranomaiset kuvailivevat huhtikuun lopun aamuista tapahtumasarjaa Cheneyn kaupungissa "erittäin vaaralliseksi".
Piirikunnan poliisi hälytettiin paikalle yllä olevan videon tapahtumien jälkeen.
Videolla kuljettaja ilmeisesti provosoituu lapsen töötätessä sähkömopollaan naiselle takaisin ja lähtee ajamaan lapsen perään jalkakäytävää pitkin. Lapsi pääsi karkuun eikä loukkaantunut.
Alle puolen tunnin päästä tapahtumasta poliisi sai ilmoituksen murtoyrityksestä ja nainen otettiin kiinni paikan päältä.
Hän kertoi poliisille olleensa etsimässä koiraa, jonka kanssa hänen oma koiransa voisi sosialisoida.
Naista epäillään tapon yrityksestä, rattijuopumuksesta ja murtoyrityksestä.