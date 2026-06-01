Espanjassa lauantaina sattuneesta vuorikiipeilyturmasta on tullut uutta tietoa.
42-vuotias nainen kuoli vuorikiipeilyturmassa Espanjassa. Nainen putosi Huescassa Balaitús-vuoren huipulta 500 metrin matkan.
Naisen kerrotaan liukastuneen lumisella rinteellä ja pudonneen alas.
Alunperin El País -lehti uutisoi, että nainen olisi ollut suomalainen.
Brittilehti Mirrorin mukaan menehtynyt nainen onkin Britannian kansalainen, joka asui Suomessa.
Nainen oli kiipeilemässä kumppaninsa, 53-vuotiaan Suomessa asuvan miehen kanssa. Kumppani selvisi vahingoittumattomana. Hänen kansallisuutensa ei ole tiedossa.
Espanjan poliisin mukaan tapausta tutkitaan onnettomuutena.
El Paísin mukaan eri puolella Pyreneiden vuoristoa ja Huescan maakuntaa on tehty viime aikoina useita pelastusoperaatioita vuoristossa liikkuneiden ja pulaan joutuneiden ihmisten pelastamiseksi.
Ulkoministeriön päivystyksestä kerrottiin eilen illalla MTV Uutisille, että ulkoministeriöllä ei ole virallista tietoa tapahtuneesta.
Mirrorin tiedoista uutisoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.