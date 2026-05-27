Katumaasturi syttyi yllättäen tuleen parkkipaikalla Porvoossa. Katso video yltä.

Eris Miftari kuvasi puoliltapäivin, kun henkilöauto roihusi asuinalueella Porvoon Hornhattulassa.

– Huomasin ensin savua tulevan autosta, jonka jälkeen palo lähti leviämään aika nopeasti. Tilanne oli aika järkyttävä ja ensimmäinen ajatus oli, että toivottavasti autossa ei ollut ketään tai ettei kukaan loukkaantunut.

Miftari kertoo, että auton omistaja soitti paikalle pelastuslaitoksen.

– Auton omistaja pyöri siinä järkyttyneenä.

Lopulta pelastuslaitos tuli paikalle ja sai tilanteen hallintaan, kuten videolta voi nähdä.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen virkaatekevä paloesimies Matti Liakka kertoo, että auton palo ei aiheuttanut ulkopuolisia vahinkoja, vaikka videolta voi nähdä, että muutamat autot olivat aivan palavan maasturin vieressä.