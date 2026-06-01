Suomen jääkiekkohistorian viidennen maailmanmestaruuden arkkitehdit saapuivat arviolta 70 000 juhlijan eteen Helsingin Olympiastadionin edustalle Mäntymäen kentällä. Jesse Puljujärveltä löytyi sisääntulossa erityisen hyvää pelisilmää.
Puljujärvi nappasi mikin juontajan kädestä ja huusi useita kertoja yleisölle: "Is it?!" ja se vastasi "time!".
Puljujärven kommentti "onko jo aika?" juontaa vuoteen 2022, kun hyökkääjä kompasteli sanoissaan Edmontonissa lehdistötilaisuudessa.
Tuolloin Puljujärveltä kysyttiin, onko tämän aika vakiinnuttaa paikkansa Oilersin tehomiehenä. Englannin kielen sanajärjestys haki paikkaansa, kun Puljujärvi vastasi toimittajalle.
– Is it time? Toimittaja kysyi.
– Is it time, Puljujärvi vastasi.
Puljujärvi teki MM-kisoissa kymmenessä ottelussa tehot 4+5=9. Hän oli ratkaista maailmanmestaruuden jatkoerässä jo ennen Heleniusta, mutta laukaus kolahti tolppaan.
Erinomaisen turnauksen ja loppuottelun pelannut Puljujärvi kruunasi viime viikkoina kautensa, jonka aikana Geneve-Servettessä syntyi 52 ottelussa yhtä monta pistettä.