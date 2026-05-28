Thaimaan poliisi kumosi väitteitä, joiden mukaan entistä Formula 1 -kuljettajaa olisi puukotettu.

Bangkokin viranomaisten mukaan Mika Salon jalkaan tullut syvä viilto syntyi todennäköisesti moottoripyöräonnettomuudessa saadusta tylpästä iskusta, ei veitsihyökkäyksestä. Asiasta kertoo thaimaalaislehti Thai Examiner.

Lehden mukaan vamman paikkaaminen vaati jopa 28 tikkiä.

Tapaus herätti useiden päivien ajan runsaasti spekulaatioita ja huolta sosiaalisessa mediassa sekä matkailijoiden keskuudessa.

– Lähdin kävelemään eteenpäin, niin tuntematon mies tuli sanomaan minulle, että jalastani vuotaa verta. Katsoin alas ja tosiaan, jalassa oli 15 sentin viilto lihaksessa, Salo kertasi viime viikolla tapahtumia viihdemedia Uunolle.

Erikoinen selitys tapahtumille

Thaimaan poliisi käynnisti tapauksesta kiireellisen tutkinnan, jossa se kävi läpi valvontakameratallenteita ja kuulusteli todistajia. Rikosteknisten havaintojen mukaan puukotusväitteille ei löytynyt näyttöä.

Salon mukaan paikalliseen sairaalaan tuotiin tapaturmailtana useita henkilöitä, joilla oli samankaltaisia vammoja.

Thaimaan poliisi on kertonut epäilevänsä, että vammat olisi aiheuttanut väärin asennettu ja ulospäin pistävä rekisterikilpi.