Neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat ripeään tahtiin, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Socialissa.

Iran sanoi aiemmin katkaisseensa välittäjien kautta tehdyn yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa.

Iranilaismedian mukaan Iran katkoi neuvotteluyhteyden Israelin Libanonin-sotatoimien vuoksi. Trump ilmoitti Truth Socialissa puhuneensa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa.

Trumpin mukaan Israel ei lähetä joukkojaan Beirutiin. Trump kertoi, että oli yhteydessä äärijärjestö Hizbollahiin ja että osapuolet olisivat sitoutuneet olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan.

Trump kertoi tänään uutiskanava CNBC:lle, ettei hän välitä vähääkään siitä, jos rauhanneuvottelut Iranin kanssa kariutuvat.

CNBC kysyi Trumpilta puhelinhaastattelussa kommenttia sen jälkeen, kun Iran oli ilmoittanut katkaisevansa yhteydenpidon Yhdysvaltain kanssa välittäjien kautta ja sulkevansa kokonaan Hormuzinsalmen.