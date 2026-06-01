Leijonien kultajuhlat järjestettiin maanantai-iltana Mäntymäen kentällä Helsingin Olympiastadionin edustalla. Maailmanmestareista laulutaidoillaan kunnostautui valmentaja Mikko Manner.
Manner otti Olen suomalainen -hitin käsittelyynsä ja vaikka sanat olivatkin paikoin hakusessa, Manner ei versioinnissaan arkaillut.
Monien muiden ohella myös Jesse Puljujärvi kunnostautui kansan villitsijänä.
Leijonien kultajuhlia oli saapunut seuraamaan aurinkoisessa Helsingin Töölössä arviolta 70 000 ihmistä.
Juhlat huipentuivat tuttuun tapaan Paula Vesalan johtamana Finlandia-hymniin.
18:06Illan odotetuin hetki: Leijonat nousi MM-pokaalin kanssa lavalle