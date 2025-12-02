Poliisi vaatii 27-vuotiasta miestä vangittavaksi epäiltynä Helsingin Pohjois-Haagassa lauantaina tapahtuneesta väkivaltarikoksesta.

Miestä epäillään murhan yrityksestä, tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Miehen vangitsemista käsitellään tänään alkuiltapäivästä Helsingin käräjäoikeudessa.

27-vuotiaalla miehellä on MTV Uutisten selvityksen mukaan pitkä rikoshistoria. Hän on syyllistynyt lukuisia kertoja erityisesti omaisuusrikoksiin, kuten näpistyksiin ja varkauksiin, mutta myös muun muassa väkivaltarikoksiin ja vahingontekoihin.

Miehen tuorein väkivaltarikos tapahtui viime lauantaina iltapäivällä kerrostalon rappukäytävässä Teuvo Pakkalantiellä Pohjois-Haagassa. Hälytys paikalle tuli iltapäivällä kello 14.16.

Uhreiksi joutui yksi mies ja kaksi naista. Kaikki uhrit ovat noin 30-vuotiaita. Kaksi heistä sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Epäilty otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Poliisin tietojen mukaan epäilty ja uhrit tunsivat toisensa entuudestaan.