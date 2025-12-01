Epäilty mies otettiin kiinni lauantaina tapahtumapaikalta.

Helsingin poliisi tutkii Pohjois-Haagan lauantaisia tapahtumia murhan yrityksenä, tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen epäillystä väkivaltarikoksesta lauantaina iltapäivällä kello 14.16. Kyse oli tapahtumista kerrostalon rappukäytävässä Teuvo Pakkalantiellä Pohjois-Haagassa.

Uhreiksi joutui yksi mies ja kaksi naista. Kaikki uhrit ovat noin 30-vuotiaita.

Poliisi meni paikalle nopeasti ja epäilty, noin kolmekymppinen mies, otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

– Emme voi vielä kertoa tarkemmin tekoon johtaneista syistä tai väkivaltarikoksen tekotavasta, rikoskomisario Jari Korkalainen Helsingin poliisilaitokselta kertoo.

Yhden osalta teko vaikuttaa suunnitelmalliselta

Kaksi uhreista sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

– Yhden uhrin osalta väkivaltateko vaikuttaa suunnitelmalliselta ja siksi sitä tutkitaan murhan yrityksenä. Väkivalta on ollut vähän erilaatuista jokaista uhria kohtaan, Korkalainen kuvailee.

Poliisin tietojen mukaan epäilty ja uhrit tunsivat toisensa entuudestaan, mutta poliisi ei vielä avaa henkilöiden yhteyttä toisiinsa. Poliisi ei kommentoi sitäkään, asuiko epäilty tai joku uhreista kyseisessä kerrostalossa.

– Poliisi eristi rikospaikan ja suoritti teknistä ja taktista tutkintaa. Tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa, eikä tässä vaiheessa ole mahdollista antaa yksityiskohtaisempia tietoja tapahtumista, poliisin tiedotteessa sanottiin maanantaina.

Epäilty on nyt pidätetty. Poliisin on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi.