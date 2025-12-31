Ruotsin poliisilla on hallussaan turvakamerakuvaa sekä bussin sisältä että lähistöllä olleesta junasta.
Ruotsin poliisi on avannut tutkinnan Tukholmassa eilen sattuneesta bussionnettomuudesta. Bussi ajoi tiistai-iltapäivänä päin rakennuksen julkisivua Liljeholmenin asuinalueella Etelä-Tukholmassa.
Poliisin mukaan tapauksessa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vammantuottamisesta. Poliisi takavarikoi onnettomuusbussin tiistai-iltana tutkimuksia varten.
SVT:n mukaan Ruotsin poliisi on saanut haltuunsa turvakamerakuvaa niin bussin sisältä kuin onnettomuuspaikan lähistöllä olleesta junasta.
Törmäyksessä loukkaantui 16 ihmistä, joista seitsemän vietiin sairaalahoitoon. Bussin kuljettaja loukkaantui törmäyksessä vakavasti.
Bussia operoivan yrityksen mukaan turmabussi on uusi ja sen ajoturvallisuus tarkistettiin maanantai-iltana.