Bussissa oli onnettomuushetkellä 17 ihmistä. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tietoa siitä, että onnettomuudessa olisi loukkaantunut sivullisia.

Tukholmassa linja-auto on ajanut päin rakennuksen julkisivua, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan bussin kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja tämä kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan.



Lisäksi ainakin yksi ihminen kuljetettiin sairaalaan ambulanssilla, mutta poliisi ei osannut kertoa, miten vakavia tämän vammat olivat. Kymmenkunta ihmistä loukkaantui turmassa lievästi.



Onnettomuus tapahtui iltapäivällä.