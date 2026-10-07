Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä.

Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan useista tapauksista, joissa kansanedustajat ovat ilmoittaneet epäilevänsä, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu luvatta.

Poliisi sai alun perin asiasta tiedon eduskunnalta. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä.

Tiedotteessa ei täsmennetä, kuinka paljon epäiltyjä tapauksia on eikä määriä suostuta kommentoimaan Helsingin poliisilaitokselta.

Asiakokonaisuuden esitutkinta on keskitetty Helsingin poliisilaitokselle, joka tekee sen osalta tiivistä yhteistyötä eduskunnan, Keskusrikospoliisin ja tarvittaessa Suojelupoliisin kanssa.

Poliisin tiedotteen mukaan tutkinta on alkuvaiheessa ja sitä jatketaan asianosaisten kuulemisilla sekä muilla tutkintatoimilla.

Poliisi ei asian keskeneräisyyden vuoksi arvioi tapahtumien mahdollista taustaa, tekijöitä tai motiiveja.

Eduskunnassa keskustellaan tänään turvallisuusjärjestelyistä

Eduskunnan kokonaisturvallisuuden koordinaatioryhmä kokoontuu tänään keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusasioista sekä kansanedustajien turvallisuusjärjestelyistä.

– Me täällä eduskunnan päässä pohdimme ja arvioimme totta kai, antaako tämä tilanne aihetta joihinkin välittömiin turvallisuusjärjestelyihin ja toisaalta pidemmän aikavälin toimenpiteisiin. Mitä ne voisivat olla, niin niiden sisältö on salassa pidettävää tietoa, kuten jokainen varmasti ymmärtää, eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen sanoi eilen MTV Uutisille.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi viime viikolla MTV Uutisille, että kansanedustajien turvallisuuden vahvistaminen on pitkälti eduskunnan käsissä, ja että asiaan tulee tarttua nopeasti.

– Se tarkoittaa erilaisia turvajärjestelyjä, joita kansanedustajien asuntoihin tai koteihin voidaan asentaa, Orpo kommentoi.