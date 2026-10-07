STTK ei ole mielissään valtiovarainministeriön ehdottomasta eläkeiän nostamisesta 70 ikävuoteen.
Valtiovarainministeriö ehdottaa tulevalle hallitukselle Luota tulevaan -virkapuheenvuorossaan, että eläkeikä nostettaisiin 70 ikävuoteen.
Ehdotuksen mukaan alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin siten, että ikäraja nousisi kuusi kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Tämän jälkeen vanhuuseläkeikä sidottaisiin jälleen elinajanodotteeseen.
Palkansaajakeskusjärjestö STTK korostaa, että Suomen taloutta hoidettaessa velkajarru ja eläkejärjestelmä ovat erillisiä asioita.
– Eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi tiivistää tiedotteessa.
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Heikentäisi nuorten asemaa
STTK:n mukaan eläkeiän nosto ei toisi valtiontalouteen nopeita säästöjä, vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa.
– Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi jatkaa.