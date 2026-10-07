STTK:n mukaan eläkeiän nosto ei toisi valtiontalouteen nopeita säästöjä, vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa. – Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi jatkaa.

– Eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi tiivistää tiedotteessa.

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STTK:n tiedotteen mukaan todellinen eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin, ja on nyt 63,2 vuotta.



– Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa. Ensin pitäisi saada kaikille töitä, mutta Suomessa on tällä hetkellä lähes 330 000 työtöntä, Kirvesniemi sanoo tiedotteessa.