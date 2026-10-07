Keskiviikko tarjoaa poutaisen hengähdystauon, mutta loppuviikolla sateet ja tuulet palaavat kuvioihin.

Paikoin varsin hurjia puhureita tarjonnut tiistai oli erityisen tuulinen Suomen länsirannikolla. Esimerkiksi Pietarsaaressa ja Kokkolassa päästiin jopa keskituulissa myrskylukemiin.

– Kyllä siinä oksat lähtevät lentelemään. Sähköt olivat menneet 13 500:lta, joten jonkinlaista tuhoa on päässyt syntymään, toteaa MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.

Keskiviikko tarjoaa pienen hengähdystauon syysmyräköihin. Vaikka tuuli ei täysin tyynny, päivästä on tulossa laajalti poutainen. Päivälämpötilat pysyttelevät suuressa osassa maata 10 asteen tienoilla.

Pohjoisessa keskiviikon ja torstain välinen yö liikauttaa lämpömittarin pakkaslukemille. Loppuviikolla Suomea lähestyy jo seuraava myräkkämatalapaine.

Märkä myräkkä saapuu

Lounaasta lähestyvä matalapainevyöhyke liikkuu torstain aikana Suomen päälle ja tuo mukanaan laajoja sadealueita.

– Sen jälkeen alkaa ensin etelän ja idän välistä tuuli voimistua ja sitten pohjoisempi tuuli puskee oikein kunnolla ylle. Siinä vaiheessa voidaan ihan myrskytuulia tai myrskypuuskia vähintään päästä mittaamaan.

Myös torstaina kaikkein voimakkaimmat tuulet näyttävät ennusteen mukaan osuvan länsirannikolle. Vaikka tuulet eivät välttämättä yllä myrskylukemiin, niin vettä on tulossa runsaasti.

– Runsaimmat sateet painottuvat myös tuonne Länsi-Suomeen. Kumpparit ja sadetakki on taas paikallaan. Muuallakin on sadepäiviä tulossa eli ainakin torstain ja lauantain välillä kannattaa varautua kastumiseen.

Itäiseen Suomeen sateet saapuvat vasta viikonlopun aikana ja pohjoisessa sää on lähipäivinä hieman selkeämpi.

Katso keskiviikkoaamun sääkeskustelu yllä olevalta videolta!