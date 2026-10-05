Kuvan mies on ollut kateissa tammikuusta 2026 asti.
Poliisi pyytää havaintoja Janne Valkolasta, josta on viimeisin havainto tammikuulta 2026. Vuonna 1972 syntynyt Valkola on poliisin tietojen mukaan ollut katoamistaan edeltävän ajaon Pudasjärven Livolla. Valkolan vakituinen asuinosoite on Vantaalla.
Valkola on 170–175-senttinen, käyttää silmälaseja, ja katoamisen aikaan hänellä oli parta ja hänen hiuksensa olivat ruskeat ja otsalta harvat.
Mahdolliset vihjeet miehstä voi toimittaa poliisille sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi ja puhelimitse numeroon 0295 416 194.