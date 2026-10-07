Donald Trumpin hallinto ei halua Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan Yhdysvaltain välivaaleja.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto kieltäytyi kutsumasta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan välivaaleja, kertoo MS NOW -kanava.
Tämä tarkoittaa, että kyseisen alueellisen turvallisuusjärjestön tarkkailijat eivät ole läsnä Yhdysvaltain vaaleissa ensimmäistä kertaa yli kahteen vuosikymmeneen.
Samaan aikaan demokraatit ja vaalien rehellisyyden asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa mahdollisesta vaalivaikuttamisesta sen jälkeen, kun oikeusministeriö ilmoitti aikovansa lähettää omia tarkkailijoitaan.
Yhdysvallat liittyy toimellaan Venäjän ja Valko-Venäjän seuraan maana, joka on päättänyt sulkea Etyjin tarkkailijat vaalien ulkopuolelle.
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OSCE-turvallisuusjärjestö piti Yhdysvaltojen päätöstä valitettavana, ja Human Rights Watch -järjestö totesi, että toimenpide lisää pelkoja vakavista ihmisoikeusongelmista tulevien vaalien yhteydessä.
Demokraattisenaattori Jeanne Shaheen totesi MS NOW -kanavalle, että hallinnon päätös vaarantaa kansalaisten luottamuksen Yhdysvaltojen turvalliseen vaalijärjestelmään.