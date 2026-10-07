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OSCE-turvallisuusjärjestö piti Yhdysvaltojen päätöstä valitettavana, ja Human Rights Watch -järjestö totesi, että toimenpide lisää pelkoja vakavista ihmisoikeusongelmista tulevien vaalien yhteydessä.

Yhdysvallat liittyy toimellaan Venäjän ja Valko-Venäjän seuraan maana, joka on päättänyt sulkea Etyjin tarkkailijat vaalien ulkopuolelle.

Samaan aikaan demokraatit ja vaalien rehellisyyden asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa mahdollisesta vaalivaikuttamisesta sen jälkeen, kun oikeusministeriö ilmoitti aikovansa lähettää omia tarkkailijoitaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto kieltäytyi kutsumasta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan välivaaleja, kertoo MS NOW -kanava.

Donald Trumpin hallinto ei halua Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan Yhdysvaltain välivaaleja.

Donald Trumpin hallinto ei halua Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan Yhdysvaltain välivaaleja.

Donald Trumpin hallinto ei halua Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan Yhdysvaltain välivaaleja. Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press

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– Trumpin hallinnon päätös olla kutsumatta kansainvälisiä tarkkailijoita Yhdysvaltoihin on syvästi ristiriidassa vapauden, demokratian ja avoimuuden hengen kanssa, jotka määrittelevät vaalejamme, hän sanoi.